В центральный аппарат ведомства будет доложено о ходе проверки по сообщению о незаконном сносе объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге

В социальных медиа сообщается, что в городе Санкт-Петербурге на проспекте Обуховской обороны начался демонтаж исторических зданий, которые внесены в реестр строений, обладающих признаками объектов культурного наследия.
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