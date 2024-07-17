В Братском районе столкнулись питбайк и велосипед под управлением детей

ДТП произошло вечером 16 июля на улице Нагорной в СНТ «Ягодка» Братского района. Предварительно полиция установила, что произошло столкновение питбайка «KAYO» под управлением 14-летнего подростка и 6-летнего велосипедиста.
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