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Врач предупредил о коварстве популярного в России алкоголя

Врач предупредил о коварстве популярного в России алкоголя

Дегустация рома может навеять романтику пиратских времен, однако злоупотребление этим напитком способно привести к серьезным последствиям, поделился профессор кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Дмитрий Березовский.

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Комментарии
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Александр Любицкий
А вы его натуральный в продаже видели. Поило продают!!!
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12 час.
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