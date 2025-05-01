Врач предупредил о коварстве популярного в России алкоголя

Дегустация рома может навеять романтику пиратских времен, однако злоупотребление этим напитком способно привести к серьезным последствиям, поделился профессор кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Дмитрий Березовский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии