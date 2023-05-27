Рыбакина о сестре: «Когда у меня плохой день, она помогает тем, что всегда позитивная. Это классно»

«По-моему, она мне очень помогает. Это все равно работа – ты все время тренируешься, все одинаково. А с ней я могу поговорить о чем-нибудь, кроме тенниса.
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