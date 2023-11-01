Ямочный ремонт дорог с применением литой и укатываемой асфальтобетонной смеси запланирован на улицах Станкостроителей и Садовая

Ямочный ремонт дорог с применением литой и укатываемой асфальтобетонной смеси запланирован на улицах Станкостроителей и СадоваяПо информации МКУ «Дорожное городское хозяйство» в ночь с 31 октября на 1 ноября в работах по уборке дорог города Иванова были задействованы 15 единиц спецтехники.