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В принципе я не трус и люблю приключения. Но в ванне стараюсь держаться у берега

В принципе я не трус и люблю приключения. Но в ванне стараюсь держаться у берега

Пять минут хорошего настроения. Ванная комната - Доктор что за идиотское назначение вы мне сделали?- Что тут такого: принять 2 таблетки аспирина и горячую ванну на ночь?- Ладно аспирин, но ванна, меня после первых двух литров вырвало.

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