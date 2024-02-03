В принципе я не трус и люблю приключения. Но в ванне стараюсь держаться у берега

Пять минут хорошего настроения. Ванная комната - Доктор что за идиотское назначение вы мне сделали?- Что тут такого: принять 2 таблетки аспирина и горячую ванну на ночь?- Ладно аспирин, но ванна, меня после первых двух литров вырвало.