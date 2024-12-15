Полицейские спасли замерзавшую на дороге первоклассницу под Самарой

Сотрудники Госавтоинспекции Волжского района Самарской области спасли ученицу первого класса, которая замерзшая шла по краю проезжей части вдоль дороги в микрорайоне Кошелев Парк городского поселения Смышляевка.
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