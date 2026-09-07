Большинство жителей Ямала считают счастливые отношения залогом карьерного роста

Благоприятное воздействие счастливых отношений на карьерный рост отмечают 53% жителей ЯНАО. При этом безответная любовь мешает успешно работать мужчинам чаще, чем женщинам, отметили аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
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