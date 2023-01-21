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В Смоленске студенты познакомились с деятельностью экспертно-криминалистического центра УМВД

В ходе посещения центра юноши и девушки узнали, что для раскрытия преступлений существует целый арсенал средств и методов, которыми уверенно владеют эксперты-криминалисты.

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