В Смоленске студенты познакомились с деятельностью экспертно-криминалистического центра УМВД

В ходе посещения центра юноши и девушки узнали, что для раскрытия преступлений существует целый арсенал средств и методов, которыми уверенно владеют эксперты-криминалисты.
Популярные статьи
- Первый канал убрал "идиота" после реакции камчатцев на неприятную шутку Якубовича
- Радиотренировка с подразделениями связи ВВО прошла в Республике Бурятия
- Экипажи истребителей Су-35С ВКС России отработали патрулирование и прикрытие самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации в зоне специальной операции
Свежие комментарии