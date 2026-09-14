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Регионы России

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Руководители Росатома и МАГАТЭ обсудили безопасность Запорожской АЭС

Руководители Росатома и МАГАТЭ обсудили безопасность Запорожской АЭС

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв и глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провели встречу, посвящённую вопросам ядерной и физической безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), а также текущей ситуации в Энергодаре.

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