Кого ищут крымчане в брачных агентствах: психолог развеял мифы об одиночестве

Психолог и основатель Центра брака и семьи Денис Шилкин рассказал в интервью «Крымской газете», кто обращается за помощью в поисках любви, какие запросы популярны на «брачном рынке», и почему многие остаются одинокими.
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