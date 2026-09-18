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Врач Абугов: аневризму можно лечить без полостной операции

Врач Абугов: аневризму можно лечить без полостной операции

Заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения НКЦ №1 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук Сергей Абугов рассказал, что сосуд с аневризмой можно сузить изнутри, не делая полостной операции.

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