Velocette MAF-350 – запоздалый британский военный мотоцикл

Во время Второй Мировой Войны немцы активно использовали в боевых действиях мотоциклы. Советский Союз, Британия и США, поняв важность использования такой техники, тоже стали уделять много внимания производству военного двухколесного транспорта.
Во время Второй Мировой Войны немцы активно использовали в боевых действиях мотоциклы. Советский Союз, Британия и США, поняв важность использования такой техники, тоже стали уделять много внимания производству военного двухколесного транспорта.
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