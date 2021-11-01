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Velocette MAF-350 – запоздалый британский военный мотоцикл

Velocette MAF-350 – запоздалый британский военный мотоцикл

Во время Второй Мировой Войны немцы активно использовали в боевых действиях мотоциклы. Советский Союз, Британия и США, поняв важность использования такой техники, тоже стали уделять много внимания производству военного двухколесного транспорта.

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