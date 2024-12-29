Россиянин задержан за передачу Украине фотографий объектов ТЭК Подмосковья

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала 41-летнего мужчину по подозрению в госизмене. Как уточнили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, россиянин передал фотографии объектов ТЭК Подмосковья военной разведке Украины.
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