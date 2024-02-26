В России готовы принять законопроект о штрафах для самокатчиков Ирэн ОрлонскаяУ Государственной думы появилась новая инициатива: штрафовать водителей средств индивидуальной мобильности, которые нарушают правила дорожного движения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии