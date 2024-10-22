В Петербурге за неделю собрали более 21 тонны опасных отходов

От горожан приняли 381 сообщение В Петербурге с 14 по 20 октября аварийные экослужбы приняли 381 сообщение от жителей по вопросам экобезопасности, сообщили сегодня в пресс-службе Комитета по природопользованию.
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