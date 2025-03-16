Мужчина с дочерью заблудились на горе Бойко в Бахчисарайском районе

Мужчина с дочерью заблудились на горе Бойко в Бахчисарайском районеКак сообщили в ГУ МЧС по Крыму, мужчина и его дочь заблудились после наступления тёмного времени суток не смогли самостоятельно спуститься с горного массива.
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