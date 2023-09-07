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Описаны три новых вида пауков-волков с острова Святой Елены арахнологами

Описаны три новых вида пауков-волков с острова Святой Елены арахнологами

Команда ученых под руководством Данниэллы Шервуд (Danniella Sherwood) из Общества арахнологических исследований в Лондоне описала три новых вида пауков-волков (Lycosidae), которые обитают только на острове Святой Елены в Атлантическом океане.

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