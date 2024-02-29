Нацбанк Таджикистана взял на контроль ситуацию с переводами по системе Contact

Национальный банк Таджикистана контролирует ситуацию с системой денежных переводов Contact, оператором которой был Киви-банк, лишенный банковской лицензии в России, передает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора Таджикистана.
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