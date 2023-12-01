Позвали в сектор Газа: приглашение группировки ХАМАС Илону Маску и ответ миллиардера Евгения КомароваМиллиардер и известный «космический» американский бизнесмен Илон Маск получил приглашение посетить сектор Газа.
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