В Москве после четырехлетнего перерыва стартовал фестиваль "Интермузей"

В Москве после четырехлетнего перерыва стартовал международный фестиваль "Интермузей". Фестиваль стал местом встречи музейных работников со всей России, стран БРИКС и СНГ, а также членов Международного совета музеев (ICOM) для обсуждения темы "Музеи - это люди".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии