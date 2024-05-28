В Москве после четырехлетнего перерыва стартовал фестиваль "Интермузей"

В Москве после четырехлетнего перерыва стартовал международный фестиваль "Интермузей". Фестиваль стал местом встречи музейных работников со всей России, стран БРИКС и СНГ, а также членов Международного совета музеев (ICOM) для обсуждения темы "Музеи - это люди".