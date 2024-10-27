Сегодня праздник для всех автомобилистов, профессионалов и любителей! Поздравляем всех водителей работающих и тех, кто когда- то работал в сфере "Почта России" Новоаннинского почтамта.
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Сегодня праздник для всех автомобилистов, профессионалов и любителей! Поздравляем всех водителей работающих и тех, кто когда- то работал в сфере "Почта России" Новоаннинского почтамта.