Экс-президент "Локомотива" Наумов похвалил главного тренера "Динамо" Личку

Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов объяснил поражение "железнодорожников" в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от столичного "Динамо", отметив, что клуб выглядит не очень хорошо.
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