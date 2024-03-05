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Экс-президент "Локомотива" Наумов похвалил главного тренера "Динамо" Личку

Экс-президент "Локомотива" Наумов похвалил главного тренера "Динамо" Личку

Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов объяснил поражение "железнодорожников" в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от столичного "Динамо", отметив, что клуб выглядит не очень хорошо.

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