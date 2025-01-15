В Госдуме поддержали законопроект из Петербурга об экскурсиях для учащихся профтехобразования

Документ приняли в первом чтении Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, по которому к полномочиям властей регионов будет отнесена реализация комплекса мер по организации экскурсий для обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях.
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