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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Почему плановая экономика не работает

Почему плановая экономика не работает

В СССР плановая экономика не работала, это понятно. Цитирую для иллюстрации из дневников товарища Черняева за 1980 — это высшая точка «Золотого века» СССР:Загладин, который тоже провел в Барвихе недели две и пообщался там с разными чиновными людьми, говорит: «Мне один «подсчитал», знающий, из этой сферы…Американцы, мол, лишили нас 10 млн.

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