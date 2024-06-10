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Квартира, дом, дача

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4 ремонта, которые выглядят потрясающе, но стоили копейки!

4 ремонта, которые выглядят потрясающе, но стоили копейки!

Есть мнение, что хороший ремонт обязательно должен стоит дорого. Но это далеко не всегда так. Если грамотно подойти к выбору материалов и дизайнерских решений, можно переделать целую квартиру буквально за копейки.

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