В Югре митрополит сам начал крестить детишек и вручать крестильные наборы

Таинство крещения детей из многодетных семей митрополитом Ханты-Мансийским и Сургутским Павлом заложило новую традицию поддержки многодетных семей в ХМАО, приняв решение лично крестить каждого третьего и последующего ребенка.
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