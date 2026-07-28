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Русская весна

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В Югре митрополит сам начал крестить детишек и вручать крестильные наборы

В Югре митрополит сам начал крестить детишек и вручать крестильные наборы

Таинство крещения детей из многодетных семей митрополитом Ханты-Мансийским и Сургутским Павлом заложило новую традицию поддержки многодетных семей в ХМАО, приняв решение лично крестить каждого третьего и последующего ребенка.

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