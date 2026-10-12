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NewsOne

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PURL на грани ликвидации?

PURL на грани ликвидации?

Белый дом грозит перекрыть программу продажи американских вооружений европейским странам, которые затем оказываются на Украине.

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