Данные о здоровье Папы Римского Льва XIV засекретят от хакеров

Медицинские данные Папы Римского Льва XIV, который госпитализирован в римскую клинику «Джемелли» для операции по удалению узелка в легком, будут защищены с помощью специальных буквенно-цифровых кодов или псевдонима.
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