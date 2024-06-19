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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Замминистра цифровизации Польши обвинил Россию в проблемах с трансляцией Евро: «Все следы ведут в Российскую Федерацию»

У польских зрителей возникли проблемы с трансляцией матча их национальной команды с Нидерландами на Евро-2024 на сайте и в приложении общественного вещателя TVP Sport.

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