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Военные новости ★ спецоперация

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Председатель СК РФ назвал политикой двойных стандартов отказ ФРГ от выплат

Председатель СК РФ назвал политикой двойных стандартов отказ ФРГ от выплат компенсаций всем пережившим блокаду Ленинграда Председатель СК РФ назвал политикой двойных стандартов отказ ФРГ от выплат компенсаций всем пережившим блокаду ЛенинградаПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил с критикой в адрес немецких властей по поводу того, что Берлин отказывается выплачивать компенсации всем пережившим блокаду Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

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