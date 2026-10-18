Модель Flare должна обучаться на миллиардах смоделированных протон-протонных столкновений Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) и французская ИИ-компания Mistral AI подписали долгосрочное партнёрство по созданию фундаментальных моделей для научных открытий.
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