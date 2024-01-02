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В Петербурге около трех тысяч мигрантов задержали в новогоднюю ночь

В Петербурге около трех тысяч мигрантов задержали в новогоднюю ночь

Около 3 тысяч иностранных граждан оказались в полиции в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь в профилактических целях, в результате проверки выяснилось, что более 600 из них находятся на территории России с нарушениями миграционного законодательства, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

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Комментарии
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Зоя Копань
Ну и что изменится после их задержки, ну отправят на родину за счёт налогоплательщиков, а они поменяв документы опять вьедут, ведь ещё не  ввели отпечатки пальцев на границе, заколдованный круг вьезжают  за свои платя чиновникам а  депортируют  за наш счет!
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1 д.
Валерий Протасов
Наши власти никак не решаются перейти к решительным мерам вроде депортации с отпечатками пальцев.
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22 час.

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