В Петербурге около трех тысяч мигрантов задержали в новогоднюю ночь

Зоя Копань

Ну и что изменится после их задержки, ну отправят на родину за счёт налогоплательщиков, а они поменяв документы опять вьедут, ведь ещё не ввели отпечатки пальцев на границе, заколдованный круг вьезжают за свои платя чиновникам а депортируют за наш счет!