Возрастной секс: гинеколог рассказывает, что мешает получить удовольствие и как с этим справиться

У секса нет возраста. Здесь как и в любви все возрасты покорны. И этот процесс должен приносить только удовольствие! Но иногда можно столкнуться с проблемами, которые мешают насладиться процессом полноценно и получить удовольствие.
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