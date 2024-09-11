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Царьград

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На Кубани начался сбор риса на 117 тыс. га

На Кубани начался сбор риса на 117 тыс. га

На рисосеящих предприятиях Краснодарского края началась уборочная кампания.На Кубани убирают рис. Как сообщает пресс-служба региональной администрации, урожай собирают на площади свыше 117,4 тыс.

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