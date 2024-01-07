«Коммерческий интерес»: когда изобретут лекарство от старения

Сейчас ученые говорят, что они на пороге решения проблемы со старением. Они предполагают, что в следующем десятилетии уже могут появиться способы, которые помогут замедлить или даже остановить неприятный процесс.
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