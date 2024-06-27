Много смертей и насилия: в сети появились подробности фильма “Мортал Комбат 2”Во вторник, 25 июня, состоялся первый тестовый показ фильма “Мортал Комбат 2”, премьера которого запланирована на октябрь следующего года, и похоже, что показ прошел успешно.
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