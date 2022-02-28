Daily Moscow

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Украинская делегация прибыла на территорию Белоруссии

Украинская делегация прибыла на территорию Белоруссии. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Sputnik Беларусь и источник, близкий к процессу, делегация Украина, направившаяся на переговоры с Российской Федераций, уже на территории Белоруссии.

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