Украинская делегация прибыла на территорию Белоруссии. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Sputnik Беларусь и источник, близкий к процессу, делегация Украина, направившаяся на переговоры с Российской Федераций, уже на территории Белоруссии.