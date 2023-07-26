Закон и Порядок

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В России растет объем выпуска средств поражения, а Китай наращивает военный экспорт в нашу страну

В России растет объем выпуска средств поражения, а Китай наращивает военный экспорт в нашу страну

Объем ежемесячного производства российскими оборонно-промышленными предприятиями средств поражения превысил объемы выпуска за весь минувший год, сообщил вице-премьер правительства РФ, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

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Комментарии
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Валерий Вадимов
в тяжелые времена при Сталине,Союз помог Китаю,освободил от япошек,передал технику,танки,учились у наших специалистов,практически Союз создал армию., и вооружил...помнят добро..при лысом кукурузнике,который обосрал на 20 сьезде,отношения испортились...Мао сказал,что хрущ развалит великую державу...
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5 час.
карюкалов вячеслав
И это правильно.
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5 час.
Владимир Соловьев
Россия вообще может обнулить американский Госдолг своими &quot;Сарматами&quot;: нет должника - НЕТ ПРОБЛЕМЫ!
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5 час.

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