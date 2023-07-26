В России растет объем выпуска средств поражения, а Китай наращивает военный экспорт в нашу страну

Валерий Вадимов

в тяжелые времена при Сталине,Союз помог Китаю,освободил от япошек,передал технику,танки,учились у наших специалистов,практически Союз создал армию., и вооружил...помнят добро..при лысом кукурузнике,который обосрал на 20 сьезде,отношения испортились...Мао сказал,что хрущ развалит великую державу...