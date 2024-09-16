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В Сирии сообщили о контактах ГУР Украины с террористами для вербовки в ВСУ

В Сирии сообщили о контактах ГУР Украины с террористами для вербовки в ВСУ

Глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) поддерживает постоянный контакт с главарем группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», признана террористической и запрещена в России) Абу Мухаммадом аль-Джулани по теме вербовки террористов в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

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