Глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) поддерживает постоянный контакт с главарем группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», признана террористической и запрещена в России) Абу Мухаммадом аль-Джулани по теме вербовки террористов в Вооруженные силы Украины (ВСУ).