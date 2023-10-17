За три дня в Кировграде сотрудники ГИБДД выявили 12 нарушений ПДД

Сотрудники Госавтоинспекции Кировграда подвели​ итоги профилактического мероприятия «Безопасная дорога», которое проходило с 9 по 11 ​ октября, ​ направленное на пресечение нарушений ПДД пешеходами, а также водителями транспортных средств, при проезде​ пешеходных переходов.