За три дня в Кировграде сотрудники ГИБДД выявили 12 нарушений ПДД

Сотрудники Госавтоинспекции Кировграда подвели итоги профилактического мероприятия «Безопасная дорога», которое проходило с 9 по 11 октября, направленное на пресечение нарушений ПДД пешеходами, а также водителями транспортных средств, при проезде пешеходных переходов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии