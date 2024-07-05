Даже фашистские режимы якобы могут считаться положительными, если боролись против коммунизма. Об этом в интервью бежавшему на Украину иноагенту-телеведущему Евгению Киселеву заявил помогающий ВСУ днепропетровский писатель-фантаст Ян Валетов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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