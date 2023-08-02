Самостийные дроноводы в растерянности: «Starlink скорее мертв, чем жив»

Обнуление на поле боя спутникового интернета Илона Маска привело к потерям ВСУ в «промышленных масштабах» Александр Ситников Фото: Донат Сорокин/ТАСС Глава элитной аэроразведки «Птахи Мадяра» с позывным «Мадьяр» сделал печальное для ВСУ заявление.