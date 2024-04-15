Страна и люди
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Страна и люди

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"Медленная смерть": Обетованная рассыпается на аминокислоты

"Медленная смерть": Обетованная рассыпается на аминокислоты

500.000 уже выехало! Иран знает свое дело. Всплыли вопиющие факты о состоянии дел в Израиле. Лично у меня (конечно же и не только у меня) во время пресловутого "рейда" палестинцев на территорию Обетованной, возник резонный вопрос: А на кой ??? Жили тихо-мирно (относительно конечно).

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