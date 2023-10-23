МИД РФ прокомментировал заявление НАТО по Арктике

Посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов заявил, что заявление главы Военного комитета НАТО Роба Бауэра о готовности к конфликту с Россией в Арктике является попыткой объяснить присутствие альянса в регионе.
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