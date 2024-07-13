Политика как он...
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Политика как она есть

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Буданов рассказал об украинских попытках покушения на Путина

Буданов рассказал об украинских попытках покушения на Путина

Киев предпринимал попытки покушения на Путина, но все они были неудачные, заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов.

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Комментарии
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ШКИПЕР
По сопатке хорошо ещё не получал - вот и смелый  .
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12 час.
EV
Evgeni Velesik
Зеленскому после этих слов лучше из бункера не вылазить! Второе, а кто его обратно Вукраину пускает?
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12 час.
Леонид Руси
Путин... верующий... В этом он гарант! А в банде Зели-пидора... сатанисты, фашисты, гомосятина и всякая шваль... Там благородством и не пахнет. А пахнет дворовым жидовским сартиром
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6 час.

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