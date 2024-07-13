Киев предпринимал попытки покушения на Путина, но все они были неудачные, заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов.
Буданов рассказал об украинских попытках покушения на Путина
Комментарии
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ШКИПЕР
По сопатке хорошо ещё не получал - вот и смелый .
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12 час.
EV
Evgeni Velesik
Зеленскому после этих слов лучше из бункера не вылазить! Второе, а кто его обратно Вукраину пускает?
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12 час.
Леонид Руси
Путин... верующий... В этом он гарант! А в банде Зели-пидора... сатанисты, фашисты, гомосятина и всякая шваль... Там благородством и не пахнет. А пахнет дворовым жидовским сартиром
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6 час.
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