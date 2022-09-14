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  • Ly
    Одно другому не мешает)))«Может, и они ког...
  • leonid
    Уже и по родине зели крувому рогу пиз....ли.  Дамбу какую то расх...рили.Наступление ВСУ а...
  • leonid
    Жаль, что не зелю не убило, или хотя бы серьезно травмировало. Но это ему Божье предупреждение. Но он ему  не внял. И...Кортеж президента...

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