💡В Севастополе до 18:00 без света останутся потребители второй очереди В городе продолжает действовать график отключений электричества «3 через 3», сообщили в «Севастопольэнерго».
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💡В Севастополе до 18:00 без света останутся потребители второй очереди В городе продолжает действовать график отключений электричества «3 через 3», сообщили в «Севастопольэнерго».