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Житель Алматинской области угнал сразу 4 авто за ночь

Житель Алматинской области угнал сразу 4 авто за ночь

Четыре автомобиля похитил сельчанин в Алматинской области. На сайте Polisia.kz сообщается, что в дежурную часть Талгарского РУП с заявлениями об угоне в ночное время обратились владельцы автомашин Mitsubishi Galant, Audi-80, Mazda-626 и Mazda-3.

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