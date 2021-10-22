Житель Алматинской области угнал сразу 4 авто за ночь

Четыре автомобиля похитил сельчанин в Алматинской области. На сайте Polisia.kz сообщается, что в дежурную часть Талгарского РУП с заявлениями об угоне в ночное время обратились владельцы автомашин Mitsubishi Galant, Audi-80, Mazda-626 и Mazda-3.