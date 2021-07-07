Впервые с 2000 года оба полуфинала Евро дошли до овертайма

Сборная Англии играет с Данией во втором полуфинале Евро-2020 (1:1, дополнительное время). Таким образом, оба матча 1/2 финала на этом турнире перешли в овертайм – в первой игре Италия одолела Испанию (1:1, 4:2 пенальти).